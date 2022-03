Vermutlich beim Rangieren ist ein Unbekannter mit seinem Lastwagen am Dienstag zwischen 10 und 14 Uhr in der Gutenbergstraße in Gerlingen gegen das hintere linke Rad eines geparkten Hyundai gefahren. Bei der Kollision entstand laut der Polizei ein Schaden von rund 3500 Euro. Der Lastwagenfahrer flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um den Schaden zu kümmern.