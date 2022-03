Gerlingen - Einen Schaden von mehreren Tausend Euro hat ein Unbekannter an einem geparkten Fahrzeug verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Opel in einer Tiefgarage in der Schillerstraße in Gerlingen abgestellt. Der Unbekannte soll den Wagen zwischen Samstag, 17 Uhr, und Montag, 7 Uhr, beschädigt haben. Er beschädigte einen Außenspiegel, zerkratzte den Lack und übergoss das Fahrzeug mit einer noch unbekannten Flüssigkeit. Die Gerlinger Polizei sucht Zeugen, Telefonnummer 0 71 56 / 9 44 90.