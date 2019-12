Polizeibericht aus Gebersheim Anwohner überrascht Einbrecher

Leonberg - Bislang Unbekannte hatten es am Donnerstag gegen 17.35 Uhr auf ein Wohnhaus in der Wengertgasse in Gebersheim abgesehen. Die Täter hebelten eine Tür auf und drangen so in das Haus ein. Dort wurden sie allerdings durch einen heimkehrenden Anwohner gestört, weshalb sie vermutlich ohne Diebesgut das Weite suchten. Ein aufmerksamer Nachbar konnte noch zwei dunkel gekleidete Menschen beobachten, die in Richtung der Quellenstraße davonrannten. Zeugenhinweise an die Polizei, Telefon 0 71 52 / 60 50.