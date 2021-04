Polizeibericht aus Friolzheim Unbekannte stehlen zwei Pedelecs

Friolzheim - Zwei hochwertige Pedelecs sind in der Zeit zwischen Dienstag und Mittwoch aus einer Garage in der Eichstraße in Friolzheim gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stiegen der oder die Täter von hinten in die Garage ein und nahmen die beiden Pedelecs der Marke Cube mit. Der Wert der beiden Räder beträgt mehrere Tausend Euro. Die Polizei befragte die Nachbarn. Dabei stellte sich heraus, dass die Unbekannten sich auch auf umliegenden Grundstücken aufgehalten hatten. Aus einem Gartenhaus wurde ein Gartengerät gestohlen, ein weiteres Gartenhäuschen wurde aufgebrochen.