Polizeibericht aus Friolzheim Raserin fährt viel zu schnell

Friolzheim - Mit einer Überschreitung von 53 Stundenkilometern war am vergangenen Freitagvormittag gegen 9 Uhr eine 55-jährige Audi-Fahrerin auf der A 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs. Erlaubt waren 120 Kilometer pro Stunde. Die Frau wurde daraufhin gestoppt und von der Verkehrsüberwachung über ihr Fehlverhalten aufgeklärt. Die 55-Jährige erwartet nun ein Fahrverbot von einem Monat, ein Bußgeld von 240 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg.