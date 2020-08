Friolzheim - Am Sonntag haben Beamte der Autobahnpolizei einen betrunkenen Sattelzugfahrer aus dem Verkehr gezogen, der zuvor durch ausgiebiges Schlangenlinienfahren über alle drei Spuren und den Standstreifen aufgefallen war. Der 47-Jährige war kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A 8 bei Friolzheim in Richtung Karlsruhe unterwegs, als er kontrolliert wurde. Die Beamten stellten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Das Ergebnis des Alkoholvortests: knapp zwei Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben, sein Führerschein ist erst einmal weg. Da er keinen festen Wohnsitz im Bundesgebiet hat, musste er zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1500 Euro bezahlen.