Polizeibericht aus Friolzheim Krad-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß

Friolzheim - Ein 42 Jahre alter Kraftrad-Fahrer ist bei einem schweren Verkehrsunfall in Friolzheim ums Leben gekommen. Der Mann fuhr am Samstagnachmittag mit seinem Krad auf die Kreuzung Feldstraße/Ölgrabenstraße, an der rechts vor links gilt. Ein 65-jähriger VW-Fahrer, der einen Anhänger am Auto hatte, nahm dem Zweiradfahrer die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Krad-Fahrer, der laut Polizei möglicherweise zu schnell unterwegs war, blieb am Anhänger hängen und stürzte. Beim Aufprall verlor der 42-Jährige seinen Helm, er wurde am Kopf verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle.