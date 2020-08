Polizeibericht aus Friolzheim Einbrecher steigen in eine Lagerhalle ein

Friolzheim - Bislang unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht von Freitag auf Samstag Zugang zu einem Firmengebäude in Friolzheim verschafft. Wie die Polizei berichtet, drangen die Täter über eine Türe in die Lagerhalle des Betriebes in der Pforzheimer Straße ein. Bei der Tat ging eine Scheibe zu Bruch, gestohlen wurde nichts. Der Schaden liegt bei rund 1500 Euro. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 0 70 41 / 9 69 30.