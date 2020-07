Polizeibericht aus Friolzheim Einbrecher schlagen mehrmals zu

Friolzheim - Von Dienstagnacht bis Donnerstagmorgen sind Unbekannte in drei Gebäude in Friolzheim eingebrochen. Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21 Uhr, und Mittwoch, 5.30 Uhr, drangen bislang noch unbekannte Täter in eine Physiotherapiepraxis in der Leonberger Straße ein und stahlen Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Einen hohen Sachschaden richteten die Täter in einer kirchlichen Einrichtung in der Kirchstraße an. Hier drangen sie zwischen Dienstag, 23 Uhr, und Mittwoch, 16.50 Uhr, in die Räumlichkeiten ein und beschädigten auf der erfolglosen Suche nach Diebesgut mehrere Möbelstücke. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zwischen Mittwochnachmittag, 16 Uhr, und Donnerstagmorgen, 10 Uhr, verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Firma auf dem Marktplatz. Auch hier richteten sie einen Sachschaden im dreistelligen Bereich an.