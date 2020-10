Nach ersten Ermittlungen fuhr der Achtjährige gegen 16.45 Uhr mit seinem Rad die Tannenstraße entlang und wollte an der Einmündung zur Breitlaustraße nach links abzubiegen. Zeitgleich fuhr eine ältere Frau mit ihrem Auto in den Einmündungsbereich. Dabei soll das Auto das Fahrrad berührt haben. Der Junge stürzte und verletzte sich im Gesicht und am Knie. Die Autofahrerin soll den Jungen noch kurz angesprochen haben, fuhr dann aber weg. Das Kind wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei rund 100 Euro.