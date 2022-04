Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Heimerdingen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der 65-Jährige am Montag gegen 16.50 Uhr in dem Ditzinger Ortsteil auf der Feuerbacher Straße unterwegs, als er auf Höhe der U-Bahn-Haltestelle „Gerlinger Siedlung“ aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vor ihm abbremsenden Skoda auffuhr. Er musste mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 37 Jahre alter Skoda-Fahrer hatte sein Auto an der dortigen Ampel abgebremst, da diese auf Rot schaltete.