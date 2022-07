Polizeibericht aus Ditzingen Mann nötigt Mercedes-Fahrerin

Die Polizei Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 10.30 Uhr im Bereich der Autobahn-Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach eine Nötigung und Beleidigung beobachtet haben. Eine 42 Jahre alte Mercedes-Fahrerin, die zuvor auf der Autobahn unterwegs war, nahm die Ausfahrt und bemerkte einen noch unbekannten Mann, der hinter ihr in einem Seat unterwegs war, hupte und sie mittels einer Geste beleidigte. Reflexartig habe sie hierauf gebremst. Über den Rückspiegel beobachtete sie, dass er weiter wild gestikulierte und im Slalom hinter ihr her fuhr.