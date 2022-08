Polizeibericht aus Ditzingen Exhibitionist belästigt Spaziergängerin

Ein Exhibitionist hat am Sonntagabend auf einem Ditzinger Feldweg sein Unwesen getrieben. Die Polizei sucht nach Zeugen. Wie die Polizei berichtet, war am Sonntag gegen 21 Uhr eine 37-jährige Frau auf einem Feldweg im Bereich der Danziger Straße in Ditzingen unterwegs. Der Unbekannte soll sie verfolgt und mehrfach angesprochen haben. Nachdem die Frau ihm deutlich gemacht habe, dass sie in Ruhe gelassen werden möchte, habe der Mann direkt vor ihr seine Hose heruntergezogen und an seinem Glied herumgespielt. Anschließend sei er auf demselben Weg wie die 37-Jährige in Richtung Ditzingen zurückgelaufen.