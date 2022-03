Bislang unbekannte Diebe haben sich zwischen Freitag, 12.30 Uhr, und Sonntag, 18.20 Uhr, an einem in der Zeissstraße in Ditzingen abgestellten Lastwagen der Marke Mercedes zu schaffen gemacht. Zunächst knackten die Täter die Beifahrertür – wie genau ihnen das gelungen ist, ist laut der Polizei bisher unbekannt. Im Inneren des Fahrzeugs montierten die Diebe das Armaturenbrett ab und bauten das Zentralsteuergerät aus. Dadurch ist der Lastwagen nicht mehr fahrbereit. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 0 71 56 / 4 35 20 entgegen.