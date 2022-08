Die Polizei hat einen 35-Jährigen festgenommen, der Waren aus einem Drogeriemarkt in Ditzingen gestohlen haben soll. Wie die Polizei berichtet, hatte am Mittwoch eine aufmerksame Mitarbeiterin des Müller-Markts in der Stuttgarter Straße den Mann im Ladenbereich beobachtet, wie er Ware einpackte und anschließend ohne zu bezahlen zu Fuß in Richtung Bahnhof flüchtete.