Schönaich - Ein 58 Jahre alter Mann hat am Donnerstag bei Schönaich auf der gleichen Strecke gleich zwei Mal einen Unfall verursacht. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 14.40 Uhr auf der Kreisstraße 1057 kurz vor Schönaich mit seinem Sprinter, an dem sich ein Anhänger befand, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke geprallt.