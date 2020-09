Polizeibericht aus dem Enzkreis Mit zwei Promille auf der Autobahn

Nicht der einzige Fall von Alkohol im Straßenverkehr, den die Polizei im Enzkreis am Wochenende feststellte. So wurde am Freitagnachmittag der Fahrer eines Lkw-40-Tonners in Ölbronn-Dürrn aus dem Verkehr gezogen, der mehrere Bierflaschen in der Fahrerkabine hatte und Atemalkoholkonzentration von über 2,1 Promille aufwies. Zwei Pedelec-Fahrer erwischte es auch in Pforzheim. Dort war ein Mann in der Freitagnacht mit 1,8 Promille in einem Kreisverkehr gestürzt. Ein anderer Pedelec-Fahrer wurde in der Nacht auf Sonntag Schlangenlinienfahrend und mit 2,1 Promille Atemalkohol von Polizisten aufgegriffen.