Polizeibericht aus dem Enzkreis Junger Mann hat Drogen im Kofferraum

Im Fahrzeug wurden mehrere hundert Gramm Marihuana und mehrere Kokain-Plomben aufgefunden. Zuvor hatte der 21-Jährige seinen prall gefüllten Geldbeutel ins Gebüsch geworfen, in welchem sich in kleiner Stückelung ein größerer Bargeld befand. Im Anschluss wurden er und sein Mitfahrer vorläufig festgenommen und auf die Wache des Polizeireviers Mühlacker verbracht. Die Ermittlungen des Pforzheimer Kriminalkommissariats dauern noch an.