Polizeibericht aus dem Enzkreis Einbrecher treiben ihr Unwesen

Auch in der Illinger Benzstraße sind in der Zeit zwischen Freitag und Sonntag unbekannte Täter über ein Fenster in ein Haus eingestiegen. Über die Höhe der Beute ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt zudem noch, was Einbrecher aus einem Haus in der Ölackerstraße in Ötisheim an sich nehmen konnten, als sie in der Zeit zwischen Samstag und Sonntag dort einstiegen. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Haus ein und durchsuchten die Räume.