Enzkreis-Gemeinden - Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Samstag, 5. Juni, und Montag, 21. Juni, offenbar mehrere Autoreifen in Wimsheim und Friolzheim mit Schrauben manipuliert. Die Täter drehten, vermutlich mittels Akkubohrer, Spax-Schrauben in die geparkten Fahrzeuge. Wie die Polizei mitteilt, wurden bislang 17 Fahrzeuge durch Schrauben im Reifen beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen sowie weitere Geschädigte können sich unter der Nummer 0 70 41 / 9 69 30 an das Polizeirevier Mühlacker oder an den mit der weiteren Sachbearbeitung betrauten Polizeiposten Heimsheim (0 70 33 / 3 14 57) wenden.