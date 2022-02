Wie die Polizei berichtet, war eine 69 Jahre alte Mitsubishi-Fahrerin gegen 16.30 Uhr auf der B 464 von Holzgerlingen kommend in Richtung Böblingen unterwegs. Vermutlich übersah sie, dass eine vor ihr fahrende 66-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Nahezu ungebremst fuhr sie in der Folge auf den Mercedes auf. Durch die Kollision wurden beide Frauen leicht verletzt und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.