Polizei umstellt Haus während Einbruch Täter entkommen trotzdem

Eine verrückte Verfolgungsjagd nach einem Einbruch hat sich in der Nacht zum Donnerstag in Weissach (Kreis Böblingen) ereignet. Wie die Polizei berichtet, sind die Täter in ein Wohnhaus in der Lerchenbergstraße im Ortsteil Flacht eingebrochen. Nachdem die alarmierte Polizei das Haus umstellte, ergriffen zwei Täter die Flucht. Sie machten sich über ein Nachbargrundstück in der Stahlbühlstraße davon, wobei sie in einen Teich fielen. Trotz eingeleiteter Fahndung konnten die Täter nicht mehr geschnappt werden.