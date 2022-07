Polizei sucht Zeugen Unbekannter Jugendlicher sprüht Graffiti

Ein nach unbekannter junger Mann ist nach Berichten der Polizei am Donnerstagabend gegen 20 Uhr dabei beobachtet worden, wie er auf einem Spielplatz in der Sonnenbergstraße in Korntal-Münchingen mit Farbspray zugange war. Der Unbekannte besprühte eine Sitzbank mit blauer und weißer Farbe mit Striche und Punkten. An eine Garagenwand sprühte er außerdem mehrfach die Buchstabenkombination „THC“, die für den berauschenden Wirkstoff in Cannabis stehen könnte. Anschließend flüchtete er mit einem Fahrrad in Richtung der Karlsbader Straße.