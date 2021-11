Polizei sucht nach Zeugen Einbrecher in Heimsheim unterwegs

Im nahe gelegenen Schlehenweg drangen die unbekannten Einbrecher am Donnerstag zwischen 13 und 22.30 Uhr in ein weiteres Haus ein. Dort entwendeten die Diebe Schmuck. In beiden Fällen hat die Kriminaltechnik die Spurensicherung übernommen. Zeugen zu den Einbrüchen in Heimsheim werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0 72 31 / 1 86 44 44, in Verbindung zu setzen.