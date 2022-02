Polizei stoppt Auto bei Rutesheim 44-Jähriger fährt Schlangenlinien

Rutesheim - In der Nacht zum Mittwoch ist ein betrunkener Autofahrer an der Anschlussstelle Rutesheim von der Polizei gestoppt worden. Laut dem Polizeibericht meldeten gegen Mitternacht erste Zeugen einen VW-Kleintransporter, der auf der Bundesstraße 27 von Stuttgart-Degerloch in Richtung Echterdinger Ei unterwegs war und fast den Bordstein sowie die Leitplanke touchiert hatte. Auf Höhe des SI-Zentrums fuhr der 44-Jährige so stark Schlangenlinien, dass zwei bislang unbekannte Autofahrer abbremsen mussten, um einen Unfall zu verhindern.