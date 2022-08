Zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 3 Uhr, ist am Rathausplatz in der Leonberger Straße in Rutesheim ein schwarzes Fahrrad entwendet worden. Das etwa 3000 Euro teure Herrenfahrrad der Marke „Müsing“ vom Typ „Petrol C4“ war am Fahrradstellplatz mit einem Kettenschloss gesichert. Die unbekannten Täter entwendeten das Rad samt Schloss. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 71 52 / 99 91 00 an die Polizei in Rutesheim zu wenden.