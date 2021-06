Leonberg - Mit leichten Verletzungen ist ein 50-jähriger Fahrradfahrer davon gekommen, als er am Samstag einer Autofahrerin die Vorfahrt nahm und über die Motorhaube geschleudert wurde. Gegen 17 Uhr fuhr der Radler in Leonberg die Ezachstraße in Richtung Gebersheimer Straße entlang, wollte diese überqueren, um dann seine Fahrt in der Bismarckstraße fortzusetzen. Doch an der Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 27 Jahre alten VW-Fahrerin, welche aus Sicht des Radfahrers von rechts kam und den Unfall nicht mehr verhindern konnte. Der Radfahrer flog über die Motorhaube und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte den Radfahrer zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus, das er kurz danach wieder verlassen konnte. Laut Polizei entstand Schaden von etwa rund 3000 Euro.