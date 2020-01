Polizei Polizeipräsidium nimmt Arbeit auf

Konkret auf den Nordschwarzwald bezogen: Die Landkreise Calw, Freudenstadt und der Enzkreis bilden zusammen mit dem Stadtkreis Pforzheim ein neues regionales Polizeipräsidium mit Sitz in Pforzheim. Dieses hat seinen Sitz im landeseigenen Gebäude der ehemaligen Polizeidirektion Pforzheim in der Bahnhofstraße 13 (derzeit Polizeirevier Pforzheim-Nord und Kriminalkommissariat Pforzheim). Der Sitz der zugeordneten neuen Kriminalpolizeidirektion ist in Calw. Diese soll in Calw einen Neubau erhalten, in dem auch das dortige Polizeirevier untergebracht werden soll.