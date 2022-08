Polizei Leonberg Sven Schüler wechselt das Revier

Auf den ersten Blick unterscheiden sich der alte und neue Arbeitsplatz von Sven Schüler gar nicht so sehr. Erst leitete der 39-Jährige das Ditzinger Polizeirevier, vor einigen Wochen wechselte er dann in das wenige Kilometer entfernte Leonberger Revier. Die Menschen hier wie dort unterscheidet nicht so viel, sie leben beide im Speckgürtel der Landeshauptstadt Stuttgart. Und doch bedeutet der Wechsel für den Revierleiter einen Unterschied: ein größeres Revier, mehr Beamte, mehr Verantwortung. Waren es in Ditzingen 75 Polizisten auf 70 Personalstellen, sind es in Leonberg 102 Stellen.