Polizei Leonberg sucht nach Zeugen Unbekannter schlägt Mann ins Gesicht und flüchtet

Leonberg - Die Polizei sucht nach einem bislang unbekannten Täter, der am frühen Sonntagmorgen in der Leonberger Straße in Leonberg-Eltingen einen 36-Jährigen angegriffen hat. Laut dem Polizeibericht meldete ein Zeuge, der den Vorfall von einem Balkon aus beobachtet hatte, dem Leonberger Revier gegen 3.25 Uhr, dass der 36-Jährige von dem Tatverdächtigen mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sei. Ein weiterer unbekannter Zeuge soll versucht haben, den Täter abzuhalten. Nachdem der Anrufer lautstark mit der Polizei drohte, flüchteten die beiden Männer. Der 36-Jährige blieb verletzt am Boden liegen.