Polizei kontrolliert im Kreis Böblingen Fast 20 Prozent verstoßen gegen Maskenpflicht

Bereits am Montag hatten rund 60 Beamte im Stuttgarter Stadtgebiet die Einhaltung der Maskenpflicht in den Stadtbahnen kontrolliert – unter anderem an den Bahnsteigen und Haltestellen am Hauptbahnhof, am Charlottenplatz und am Cannstatter Bahnhof. Auch hier konnte es die Polizei laut Sprecher Stephan Widmann in den meisten Fällen bei einer Ermahnung belassen. Allerdings nahmen die Einsatzkräfte am Montagmorgen zwischen 9 und 13 Uhr auch 53 Anzeigen auf und gaben diese an die Bußgeldstelle der Stadt weiter.