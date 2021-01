Polizeieinsatz in Wimsheim Hilfeschreie und Corona-Party im Wald

Wimsheim - Hilfeschreie aus dem Wald in der Nähe des Sportplatzes Wimsheim haben am Donnerstagabend gegen 18 Uhr einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Aufmerksame Passanten verständigten die Polizei über Notruf, nachdem sie die Schreie hörten. Die Einsatzkräfte hörten die Rufe ebenfalls. Letztlich stellte sich der Einsatz aber nicht als ganz so dramatisch heraus: Ein 18-Jähriger hatte sich lediglich den Fuß verstaucht. Er war zusammen mit anderen jungen Leuten zu einer Corona-Party im Wald zusammengekommen.