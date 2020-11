Kreis Böblingen - Vor einer ganz akuten Welle an betrügerischen Telefonanrufen im Kreis Böblingen hat die Polizei am Mittwoch gewarnt. Das besonders Perfide: Die Betrüger geben sich am Telefon fälschlicherweise als Polizisten aus. Damit versuchten sie, vor allem ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Die Anrufe seien ganz aktuell in mehreren Kommunen registriert worden und die Anrufserie halte weiterhin an.