Polizei-Fund nach Beziehungsstreit Drogen, Waffen, gefälschte Impfpässe und Nazi-Symbole

Der Mann bewohnt mit einer 36-jährigen Frau eine gemeinsame Wohnung in der Ortsmitte von Weil im Schönbuch. Dort kam es laut Polizeibericht am Mittwochabend zu einem Streit. Der 33-jährige geriet dabei offenbar so sehr in Rage, dass er beim Verlassen der Wohnung auf zwei Wohnungstüren eintrat und einschlug. Eine der Türen ließ sich anschließend nicht mehr richtig erschließen.