In einem Fall in Leonberg verhalf die Aufmerksamkeit einer Bankmitarbeiterin dazu, die Tat aufzudecken: Bereits Mitte August wurde ein Senior aus Leonberg schriftlich über einen Gewinn eines sechsstelligen Betrags informiert. Um diesen ausbezahlt zu bekommen, sollte er sich zunächst telefonisch melden. In mehreren Telefonaten wurde ihm erläutert, dass er zunächst Notarkosten und weitere Gebühren zu begleichen habe. Daraufhin führte der Senior eine Überweisung durch und zahlte Bargeld bei einem Geldtransferunternehmen ein. Die Betrüger erbeuteten so mehrere 1000 Euro.