Kreise Böblingen/Ludwigsburg - Das Polizeipräsidium Ludwigsburg hat sich am Mittwoch an der europaweiten Aktion „Speedmarathon“ beteiligt. Diese 24-Stunden-Aktion findet traditionell während der Roadpol- Kontrollwoche Geschwindigkeit im April statt, die noch bis zum 25. April durchgeführt wird. Polizei und Kommunen kontrollieren zeitgleich in vielen europäischen Ländern die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen im Straßenverkehr.