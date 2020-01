Politische Neujahrsempfänge Ein Fan des Standorts Deutschland spricht in Leonberg

AKK will Versprechen einlösen

Einen prominenten auswärtigen Gast hat auch die CDU zu bieten. Am Freitag, 24. Januar, 19 Uhr, kommt die Verteidigungsministerin und CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer in die Stadthalle. Eine Parteichefin und mögliche Kanzlerkandidatin im eher beschaulichen Leonberg? „Warum denn nicht?“, fragt der Stadtverbandsvorsitzende Oliver Zander. Schon einmal hatte er sie eingeladen. Damals, kurz nach ihrer Wahl zur CDU-Chefin, hatte AKK kurzfristig abgesagt, nicht ohne zu versprechen, bei nächster Gelegenheit nach Leonberg zu kommen. „Daran habe ich sie jetzt erinnert“, sagt Zander, der als Vize-Bundeschef der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT öfters in Berlin zu tun hat. „Und sie hat zugesagt.“

Nicht nur wegen der aktuellen Iran-Krise sind die Sicherheitsvorkehrungen beim AKK-Gastspiel sehr hoch. „Eine Verteidigungsministerin gilt als extrem gefährdet“, weiß Zander. „Da kommen die Sicherheitsleute aus Berlin schon vorher.“

Landesvorsitzender Stoch bei der SPD

Wohlklingende Namen haben auch die beiden anderen Gastgeber der politischen Neujahrsempfänge in Leonberg zu bieten: Zur SPD kommt am Freitag, 17. Januar, 19 Uhr, der baden-württembergische Landes- und Fraktionschef Andreas Stoch in die Steinturnhalle. Der frühere Kultusminister konnte nach seiner Wahl zum Landesvorsitzenden vor gut anderthalb Jahren die auseinanderdriftende Partei weitgehend wieder stabilisieren und hat innerhalb der SPD eine gewichtige Stimme.

FDP begrüßt IHK-Geschäftsführer Schmalzl

Zum Finale der Leonberger Neujahrsempfänge bittet die FDP am Freitag, 31. Januar, um 19.30 Uhr in den Galerieverein. Dort knüpft der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer thematisch an den Vortrag von Wolfgang Grupp an: Johannes Schmalzl wird die „Lust auf Unternehmertum“ erläutern.

Die Ausführungen des einstigen Stuttgarter Regierungspräsidenten dürften nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch geprägt sein. Denn wie politische Macht funktioniert, musste der FDP-Mann selbst erfahren: Nachdem Grün-Schwarz im Frühjahr 2016 die Regierung übernommen hatte, wurde Schmalzl von Ministerpräsident Kretschmann in den einstweiligen Ruhestand versetzt.