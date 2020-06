Vielfalt der Nahversorgung erhalten

„Ich hoffe sehr, dass der Kelch doch noch an Leonberg vorbeigeht“, meint die Leonbergerin Sabine Kurtz. „Denn die Karstadt-Filiale ist nicht nur für das Leo-Center ein wichtiger Partner und Mieter, sondern trägt auch in besonderem Maße zur Vielfalt der örtlichen Nahversorgung in Leonberg bei“, meint die Landtags-Vizepräsidentin. Beide CDU-Politiker appellieren an den Galeria-Karstadt-Kaufhof-Konzern, die Schließung der Leonberger Filiale zu überdenken. „Es geht darum, Arbeitsplätze und die Vielfalt des Nahversorgungsangebots in Leonberg zu erhalten“, bekräftigten Sabine Kurtz und Marc Biadacz.