Mangel bei bezahlbarem Wohnraum

Der Chef der Gemeinderatsfraktion nannte vor allem den „weiter spürbaren Mangel an bezahlbarem Wohnraum“. Ein Negativbeispiel ist für Pfitzenmaier das geplante Quartier an der Berliner Straße. „Die SPD hat fast zehn Jahre um Verständnis geworben, dass wir nicht den Stadtpark bebauen wollen, sondern lediglich ein daran angrenzendes zentral in der Stadt gelegenes Areal“, erinnerte Pfitzenmaier an die langen Auseinandersetzungen. Um ein Investorenauswahlverfahren „endlich in Gang zu bringen“, habe die Stadt zwei Jahre gebraucht.