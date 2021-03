Podiumsdiskussion Auch in Weil der Stadt gibt es Rassismus

Rassismus ist mal subtil, mal bösartig

Welchen grundsätzlichen Formen von Rassismus Schwarze und People of Color ausgesetzt sind, davon berichtet Marianne Maier, Vorsitzende des Arbeitskreises Asyl in Weil der Stadt. Das reiche vom „subtilen Rassismus“, der in Aussagen wie „Du kannst aber gut Deutsch!“ zum Ausdruck komme, bis zur bösartigen Form, wenn vor einer Person ausgespuckt werde. Und den institutionalisierten Rassismus gebe es natürlich auch: „Schwarze werden hier regelmäßig und ohne Verdacht kontrolliert.“ Auch die Vermittlung einer privaten Wohnung an einen Schwarzen sei in Weil der Stadt, so Maier, „nahezu aussichtslos“.