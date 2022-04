Pleite für Fußball-Bezirksligist Heimsheim bietet Unterirdisches beim 1:7

Normaler Zweikampf oder Foulspiel?

Mehr als das Anschlusstor in der Nachspielzeit von Samet Ceviker per Foulelfmeter blieb auch dem TSV Merklingen beim 1:2 in Perouse verwehrt. Dabei hätten die Gäste nach Ansicht ihres Trainers Gianluca Crepaldi nach der ersten Hälfte schon mit 3:0 führen müssen. Kai Woischiski, Kaan Ekmen und Paul Immler ließen die Chancen aus. Der SV Perouse hatte das bessere Timing. Mehmet Semsettin Erdogan gelang die Führung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, Neil Aktas erhöhte direkt nach Wiederbeginn (47.).

„Dem ist ein ganz klares Foulspiel an Jakob Wehl vorangegangen“, ärgerte sich Crepaldi. Sein Gegenüber sah das etwas anders. „Das war ein normaler Zweikampf vor dem 2:0“, sagte Marco Russo. In der zweiten Hälfte handelte sich dann Kai Woischiski auch noch Gelb-Rot ein (70.). Nach einem gegnerischen Trikotzupfer und der Nachfrage des Schiedsrichters, was denn sei, habe Woischiski geantwortet: „Ja guckst Du nicht hin?“

Ein Herz für den Gegner hat Ahmet Yenisen. Der Trainer des TSV Münchingen will in der kommenden Saison natürlich nur ungerne auf ein Bezirksligaduell mit dem Nachbarn aus Schwieberdingen verzichten. Und außerdem: „Das ist eine der wenigen Mannschaften, die unten drin stehen und richtig Fußball spielen.“

Das bekamen die Münchinger beim 2:2 zu spüren. Zwar drehten Yannick-Noah Kansy (43.) und Luigi Ancona (59.) den 0:1-Rückstand in ein 2:1. Weil aber Denis Dejanovic (69.) auf 2:2 stellte, mussten sich die Gastgeber mit einem Punkt begnügen. Auch aus ihrer nummerischen Überlegenheit in den letzten zehn Minuten machten sie nichts. Der Schwieberdinger Torschütze zum Ausgleich musste wegen einer Schulterverletzung vom Platz, zuvor hatten die Gäste bereits viermal gewechselt.

Die Gäste gleichen dreimal aus

Auch nur einen Zähler verbuchte die SKV Rutesheim II gegen den TV Aldingen. Dabei hatte die Heimmannschaft dreimal geführt. Aykan Seymen (10.), Julius Boehler per Elfmeter (28.) und Leon Kottucz (62.) legten jeweils vor. Isaac Okrah (17.) und Marvin Nigl mit einem Doppelpack (58.,72.) glichen aus.

Als möglicherweise spielentscheidende Szene beschrieb SKV-Trainer Kai Liedtke die nach dem 3:2. Erst verpasste Felix Droste den vierten Treffer im Eins-gegen-eins mit Aldingens Keeper Tim Hoffmann, dann wurde der Nachschuss von Marcel Hoppe auf der Linie geklärt. Zwei Zähler mehr auf dem Konto hätte Kai Liedtke natürlich gerne gesehen, aber: „Das ist trotzdem ein Punkt, der uns weiterhilft.“