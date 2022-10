Pläne in Ditzingen Großflächiger Stromausfall – was tun?

Was sind die Folgen eines Blackouts, also eines großflächigen Stromausfalls? Eine davon: Festnetztelefone funktionieren nicht mehr. Aber auch die Funkmasten sind auf Strom angewiesen. Über kurz oder lang kollabiert also auch das Mobilfunknetz. Hilfe zu holen wird dann schwierig. Eine Elektroheizung aber funktioniert dann gar nicht mehr – weder in der kleinen Wohnung noch in einer großen Halle, wo sich im Notfall alle versammeln.