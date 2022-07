Bis zur Realisierung wird es noch eine ganze Weile dauern

Allerdings wird es noch eine ganze Weile dauern, bis sich mit dem HRB Lerchenhof auch die Hochwassergefahrenkarte der Gemeinde positiv verändern wird. Es wird damit gerechnet, dass bis Januar 2023 die Vorplanung abgeschlossen wird und dann Ende 2023 die Unterlagen zur Genehmigung eingereicht werden können. Bis das Becken in Betrieb gehen kann, wird also noch viel Wasser den Grenzbach in Richtung Ortsmitte hinunterlaufen.