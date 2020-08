Pläne für eine Stadtbahn nach Ditzingen Nächster Halt: Trumpf

Ditzingen - Das Stadtbahndepot an der Markungsgrenze zu Ditzingen nimmt Gestalt an. 48 Züge der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) sollen mittelfristig in der Abstellhalle Platz haben. So konkret die Pläne für das Depot sind, so sehr drängt der Ditzinger OB Michael Makurath (parteilos) darauf, dass mit dem Depot sogleich auch die Weiterführung der Bahnlinie nach Ditzingen geplant wird: „Unser gemeinsames Ziel muss es sein, dass die Stadtbahn nach Ditzingen fährt“, sagte er, als der Chefplaner der SSB, Volker Christiani, die jüngsten Überlegungen im Ditzinger Gemeinderat vorstellte.