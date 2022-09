Pilzsaison Vorsicht: Giftig und ungiftig sehen sich zum Verwechseln ähnlich

Im Körbchen liegen die gesammelten Pilze schön luftig

Renate Lieske hat das Sammel-Körbchen schon unter den Arm geklemmt und ist bereit für den Abmarsch. In diesem Korb liegen die gesammelten Pilze, wenn es denn welche geben sollte, schön luftig. Nicht geeignet sind hingegen Plastiktüten. Darin verderben Pilze sehr schnell. Zur weiteren Ausrüstung gehören ein Messer zum Abschneiden der Funde, ein Pinsel oder eine kleine Bürste zum vorsichtigen Säubern. Hilfreich sind auch einige Papiertüten, um unbekannte Exemplare, die möglicherweise nicht essbar sind, von anderen zu trennen. Wer neugierig auf neue Arten ist, nimmt am besten eine Kamera, eine Lupe, ein Pilzbestimmungsbuch oder respektive ein Smartphone inklusive einer darauf installierten App mit. Während man bekannte Pilze einfach abschneiden kann, sollte man unbekannte, die man später noch bestimmten möchte, mit der Stielbasis herausdrehen, damit sie länger frisch bleiben. Wer sich unsicher fühlt, kann sich bei Führungen der Volkshochschule anmelden. Solche bietet auch die Deutsche Gesellschaft für Mykologie in Stuttgart an. „Diese sind in den nächsten Wochen aber alle ausgebucht, das Interesse am Pilzesammeln ist zuletzt groß geworden, während der Corona-Pandemie haben die Menschen wieder die Heimat entdeckt“, sagt Lieske, der selbst viele Jahre Kurse angeboten hat. In der Stuttgarter Markthalle gibt es immer montags von 16.30 Uhr bis 18 Uhr eine Pilzberatung. Auch dort war der Fachmann aus Rutesheim vor Corona stets aktiv. Momentan ist er eher privat unterwegs, die Pandemie hat ihn vorsichtig gemacht. Doch wenn jemand seinen Rat braucht, hilft er gerne.