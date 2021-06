Pilotprojekt in Leonberg Kinderhaus bekommt Luftfilter zur Pandemie-Bekämpfung

Dass das Halden-Kinderhaus mit diesem Projekt die Chance erhält, vielleicht schon bald zu einem etwas normaleren Betrieb zurückzukehren, ist nicht selbstverständlich. Für die Investition in die 21 Luftfilter gab es weder vom Land Baden-Württemberg noch vom Landkreis einen Zuschuss. Die Stadtverwaltung nimmt das Geld also allein in die Hand. „Die Summe spielte für mich nur eine untergeordnete Rolle. Jede Investition, die den Kindern in der Pandemie eventuell helfen könnte, ist sinnvoll“, sagt Martin Georg Cohn.

Wirkung ist noch nicht geklärt

Ob die mobilen Luftfilter wirklich das halten, was sie versprechen, ist nicht zweifelsfrei geklärt. Bundesweit untersuchen Universitäten in Testphasen deren Wirksamkeit. Einige Wissenschaftler gehen aber jetzt schon fest davon aus, dass sie einen Großteil der Aerosole, die das Virus verteilen, einsaugen und binden können und damit unschädlich machen.

Ohne Marita Raschke und Thomas Classen vom Förderverein des Halden-Kinderhauses hätte das Pilotprojekt nicht so schnell an den Start gehen können. Beide lieferten die zündende Idee für Leonberg. „Los ging es bei mir, als ich bei der Zahnärztin saß“, erzählt Thomas Classen. „Sie wollte ihre Patienten schützen und hatte einen Luftfilter bei sich aufgestellt. Da habe ich sofort gedacht: So etwas brauchen wir in der Kita auch“, schildert er.

Der hauptberufliche Physiker nahm Kontakt mit Marita Raschke auf. Wochenlang wälzten sie Fachlektüren, eigneten sich Kompetenz an und durchforsteten Studien im Internet. „Dann waren wir uns sicher, dass wir einen Test hier in der Kita ausprobieren sollten“, sagt Marita Raschke. Ein Anruf beim Leonberger Oberbürgermeister folgte.

Filter helfen auch in der jährlichen Grippewelle

Zustimmung erhält das Trio von Ilonka Gairing. Sie leitet die Kita in der Gotthold-Ege-Straße und weiß am besten, wie gebeutelt und gefrustet Eltern und Kinder von der Pandemie sind. „Ich freue mich deshalb sehr, dass wir diese Chance nun bekommen“, sagt sie.

Lesen Sie hier: Haben die Kinder im Homeschooling viel verpasst?

In der Landeshauptstadt laufen parallel ähnliche Tests in Schulen. „Es ist wichtig, dass wir diese Phase wissenschaftlich beurteilen lassen. In einigen Wochen erwarten wir erste Ergebnisse. Egal, was dabei rauskommt – wir sind danach schlauer und können uns nicht vorwerfen lassen nicht alles versucht zu haben. Ich bin aber sehr optimistisch, dass das Projekt erfolgreich sein wird. Wenn das klar ist, könnte ich mir gut vorstellen die Luftfilter auch in anderen Bereichen zu nutzen – etwa im Klassenzimmer“, sagt Cohn.

Sollte der Luftfilter zum Erfolgsmodell werden, profitieren Kitas und Schulen nicht nur in der Pandemie, sondern auch langfristig. „Sie wären für uns ebenfalls während der jährlichen Grippewelle ein großer Gewinn“, sagt die Kita-Leiterin Ilonka Gairing. Spätestens dann wären mobile Luftfilter eine unverzichtbare Investition in eine gesunde Zukunft.