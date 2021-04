Pilotprojekt in Leonberg Das Altglas soll im Boden verschwinden

Solche Dreck-Ecken wie an der Ecke Neue Ramtel- und Göppingerstraße gibt es ein paar in Leonberg. Die Verursacher zu erwischen, ist fast unmöglich, zudem extrem aufwendig. Was also tun, hat man sich in der Stadtverwaltung gefragt? Eine App, über die man Müll, Verunreinigungen oder Schäden melden kann, gibt es. „Leo-Oh“ wird seit Anfang Februar eingesetzt, zuvor gab es ein Meldeformular auf der Internetseite. In der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses wurde nun ein im Kreis Böblingen bislang einzigartiges Pilotprojekt vorgestellt: im Boden versenkbare Container für Altglas und Dosen.