Pilotprojekt im Kreis Böblingen Das E-Bike-Fahren lässt sich lernen

Böblingen - Der Landrat verhält sich natürlich vorbildlich: Roland Bernhard macht die Übungen mit dem Elektrofahrrad als Erster im Kreis Böblingen. Punktgenaues Bremsen zählt ebenso zum neuen Fahrsicherheitstraining wie eine Slalomfahrt um die Leitkegel herum. Böblingen ist einer von vier Landkreisen in Baden-Württemberg, in dem das Projekt „Radspaß – sicher E-Biken“ jetzt umgesetzt wird. „Darauf sind wir stolz“, sagt der Landrat bei der Vorstellung der ersten eigens dafür ausgebildeten zehn Trainer. Die Kurse sind für die Teilnehmer in der Startphase kostenlos und von nun an buchbar. Etwa 20 Kurse sollen allein dieses Jahr angeboten werden.