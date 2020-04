Physiotherapeutin für Mukoviszidosepatienten Spenden finanzieren unersetzbare Hilfe

Auch wenn die Lebenserwartung heute mit 53 Jahren deutlich höher ist als zu Beginn ihrer Berufslaufbahn, so sei die lebensverkürzende Diagnose „immer noch ein Schock“ für die Eltern, beobachtet Rosenberger. Einige sonst gesunde Babys fielen nur durch das sogenannte Screening auf, die Früherkennung. Umso früher könne mit der Therapie begonnen werden.

Konfrontation mit dem Lebensende

Rosenberger verhehlt nicht, dass sie die Konfrontation mit der lebensverkürzenden Krankheit beschäftigt: „Abgrenzung ist ein großes Thema.“ Sie begegne ihren Patienten im Kindesalter, „zehn, 20 Jahre später tauchen sie dann vielleicht wieder auf“, erzählt sie, eben dann, wenn sich die Wege von Patient und Therapeutin abermals kreuzen, weil es nicht so viele auf Mukoviszidose spezialisierte Therapeuten gebe. Man gehe durch Höhen und Tiefen miteinander, berichtet sie. Manch einen begleitet sie zehn, 15 Jahre, sieht ihn alle 14 Tage eine Stunde. „Man begegnet sehr vielen, sehr besonderen Menschen.“ Menschen, die im Bewusstsein leben, das Leben sei endlich. Damit muss auch die Therapeutin umgehen. Sie sagt: „Ich bin an vielen Gräbern gestanden.“

Die Krankheit

Mukoviszidose oder auch cystic fibrosis – kurz: CF – ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Sie gehört zu den seltenen Erkrankungen. In Deutschland leben bis zu 8000 Patienten mit Mukoviszidose. Mukoviszidose wird durch eine Genveränderung verursacht. Die Mutation führt zu einem Defekt in der Zelloberfläche. In der Konsequenz entsteht zäher Schleim, der lebenswichtige Organe verstopft. Hierzu zählen vor allem die Lunge, die Bauchspeicheldrüse sowie die Galle, die Leber und auch der Darm.

Die Tradition

Der Ditzinger Lebenslauf ist zu einer festen Größe im Veranstaltungskalender von Ditzingen und landesweit im Veranstaltungskalender der Spendenläufe geworden. Am vergangenen Sonntag wäre es wieder soweit gewesen: Die Glemsaue wäre bevölkert worden von Joggern, Spaziergängern, Walkern – und Unterstützern. Sie laufen, haben sich aber zuvor einen Sponsor gesucht. Dieser spendet für jeden gelaufenen Kilometer einen selbst gewählten Betrag. Mit den Spenden werden Projekte in der Region gefördert.

Die Veranstaltung

Weil das Coronavirus Großveranstaltungen unmöglich gemacht hat, haben die Organisatoren eine neue Form des Lebenslaufs erdacht: Es wird an vielen Tagen an vielen Orten gelaufen; auch Walken, Skaten und Fahrradfahren sind möglich. Letztgenannte Möglichkeiten sind jedoch in der Glemsaue wegen der Beschaffenheit des Bodens nicht möglich. Der Lebenslauf begann am 22. April und geht bis kommenden Sonntag, 3. Mai. Die Anmeldung erfolgt unter www.ditzinger-lebenslauf.de.