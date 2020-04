Pforzheim Tankstellenräuber verletzt zwei Angestellte

Pforzheim - Ein Unbekannter hat am Ostermontag eine Tankstelle in der Pforzheimer Nordstadt überfallen. Kurz nach 6 Uhr am Montagmorgen betrat der Maskierte mit einer Pistole und Pfefferspray bewaffnet die Tankstelle in der Wilferdinger Straße und ging zielgerichtet zum Kassenbereich. Dort wechselte gerade die Schicht.